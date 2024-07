Caiu para 29 o número de pessoas ainda desaparecidas no Rio Grande do Sul por conta da enchente que atingiu o Estado em maio. Foram confirmadas nesta quarta-feira (10) as identidades de duas vítimas que morreram em Teutônia, no Vale do Taquari. Estas confirmações não alteram o total de mortes pela tragédia meteorológica, que é de 182, segundo balanço da Defesa Civil do Estado.