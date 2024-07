Estudantes de Jornalismo do Rio Grande do Sul com mais de 18 anos já podem se inscrever no Primeira Pauta RBS . O concurso vai selecionar até cinco universitários para uma semana de imersão nas redações do Grupo RBS, com participação em atividades presenciais acompanhadas por profissionais da RBS TV, GZH, Zero Hora, Diário Gaúcho e Rádio Gaúcha. Para participar, faça a inscrição neste link.