Dois meses depois Notícia

IGP analisa cinco amostras de material genético que podem ser de pessoas desaparecidas durante a enchente no RS

Segundo o instituto, o número não é maior porque, em muitos casos, os familiares não compareceram para fazer a coleta do DNA. Três corpos foram localizados na última semana no Vale do Taquari, mas ainda não foram identificados

01/07/2024 - 19h11min Atualizada em 02/07/2024 - 13h06min