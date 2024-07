A partir da crença no mercado do Rio Grande do Sul, na força da comunicação e de suas marcas, o Grupo RBS anuncia a conclusão da reorganização societária da empresa, iniciada em 2022. O processo, liderado por Nelson Sirotsky, mantém a família Sirotsky no controle acionário da companhia. Com esse movimento, o empreendedor gaúcho Fernando Tornaim passa a fazer parte do quadro societário da empresa de mídia.