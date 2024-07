A partir do ano que vem

Divisa entre SC e PR vai mudar após mais de cem anos de erro em medição

Marcos foram instalados entre 1918 e 1919 por militares do Exército, que ressalta terem sido feitos conforme a legislação da época, dentro das capacidades e limitações de cada instrumento do período. No caso paranaense, alteração representa 0,002% do território

01/07/2024 - 09h59min