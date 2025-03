Jovens morrem afogados neste domingo, na Serra

O final de semana registrou duas mortes por afogamento na Serra. No primeiro caso, um jovem de 20 anos, identificado como Vinícius Gabriel Man Nunes, desapareceu após se afogar no Rio Burati, em Bento Gonçalves, na tarde de domingo (2).

Segundo informações do sargento Pablo Moreira, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), o rapaz sumiu por volta das 17h30min. Após buscas superficiais no local, equipes especializadas de mergulho dos bombeiros chegaram ao local por volta de 21h30min e localizaram o corpo quatro minutos depois.