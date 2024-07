Conversas Cruzadas: a reforma tributária melhora a vida dos consumidores?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, que por duas semanas será às 21h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe o economista-chefe da Farsul, Antonio da Luz, o advogado e professor de Direito da UFRGS, ⁠Pedro Adamy, a auditora aposentada da Receita Federal e vice-presidente do Instituto de Justiça Fiscal, ⁠Maria Regina Duarte, e o economista e gerente de Relações Governamentais na Fecomércio-RS, ⁠Lucas Schifino, para debater a reforma tributária e seu impacto na vida dos consumidores.