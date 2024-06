Dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, no Rio Grande do Sul, 157 mil pessoas se consideravam praticantes de umbanda ou candomblé — os dados do Censo de 2022 relacionados a religião ainda não foram divulgados. O Estado fica à frente, inclusive, da Bahia com 47 mil, e do Rio de Janeiro com 141 mil.