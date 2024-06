Conversas Cruzadas: especialistas debatem a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe o delegado e diretor-geral do DENARC/RS, Carlos Wendt, o ex-secretário de Segurança Pública do RS, José Francisco Mallmann, a pesquisadora de pós-doutorado e doutora em Ciências Criminais, Laura Hypolito, e a dirigente do Núcleo em Execução Penal da Defensoria Pública do RS, Mariana Py, para debater a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal.