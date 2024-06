Quando a primeira ambulância passou sobre a Ponte de Ferro, entre Lajeado e Arroio do Meio, na tarde de domingo (9), o Vale do Taquari voltou a ser interligado por via rodoviária depois que a enchente no início de maio derrubou as duas pontes sobre o Rio Forqueta. O fluxo para todos os veículos foi normalizado no fim da tarde de segunda-feira (10).