O arquiteto Rafael Olbermann, 41 anos, postou uma mensagem em sua página no Facebook no dia 7 de maio. Na mensagem, o morador de Arroio dos Ratos, na Região Carbonífera, pedia doações de madeira, lixas e parafusos para colocar em prática uma ideia para ajudar os flagelados da enchente no município — construir uma linha de móveis de primeira necessidade. Tudo seria doado gratuitamente para quem perdeu tudo. No dia posterior, apareceram amigos e até outras pessoas dispostas a ajudar.