O nível do Rio dos Sinos voltou a subir em Campo Bom, no Vale do Sinos, e moradores precisaram sair de casa após os novos alagamentos registrados na cidade nesta quarta-feira (19). Segundo a prefeitura, 32 pessoas foram retiradas de suas residências — 21 delas estão em um ginásio municipal que serve de abrigo, e as demais estão desalojadas.