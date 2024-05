O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), desembargador Alberto Delgado Neto, e a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Fabianne Breton Baisch, assinaram, na manhã desta quinta-feira (2), o Ato Conjunto 001/2024 determinando a suspensão do expediente presencial do Poder Judiciário do Estado, dos serviços judiciais e extrajudiciais, incluindo serviços administrativos, nos dias 2 e 3 de maio, no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição, com a prorrogação dos prazos processuais que vencerem nas referidas datas para o primeiro dia útil subsequente.