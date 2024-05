O Rio Grande do Sul tem mais de 300 mil clientes sem energia elétrica nesta quinta-feira (2) em decorrência da chuva que atinge o Estado desde o sábado (27). São 59 mil clientes da CEEE Equatorial e 268 mil clientes na área de concessão da RGE. As regiões mais atingidas são Sul, Litoral Norte e Metropolitana, nos municípios de São Lourenço do Sul, Balneário Pinhal, Alvorada e Porto Alegre.