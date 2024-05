A cena choca. Na pista do Salgado Filho jaz um Boeing 727 com a água tocando a sua barriga. A enchente histórica fez o aeroporto perder o aero, ficar só com o porto, mais propício para chegadas e partidas de barcos do que de aviões. Dentro do prédio, a água tomou conta do primeiro andar. O tamanho do estrago só será dimensionado com precisão quando toda a água for escoada, mas há a certeza de que muitas frentes de intervenção terão de trabalhar a pleno para a retomada das operações.