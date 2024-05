Dezenas de moradores do bairro Vicentina, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, estão apreensivos nesta sexta-feira (3). O motivo é a possibilidade de o dique localizado na Avenida João Corrêa transbordar. Nesta manhã, muitos deles observavam a elevação do nível da água do Rio dos Sinos por detrás da estrutura.