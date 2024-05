Motoristas que estão com a Carteira Nacional de Habilitação vencida não estão conseguindo renovar o documento junto ao Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS). Nesta terça-feira (14), completam nove dias que o Data Center da Procergs — o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul — foi desligado devido aos alagamentos e, desde então, vários serviços estão fora do ar e impossibilitados.