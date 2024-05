Após ser resgatado durante a enchente na zona norte da Capital e passar duas semanas em um abrigo, Maximiliano Torres Santiago, 43 anos, finalmente voltará para casa. Sem dinheiro para comprar a passagem rumo a Pantano Grande, onde mora com a esposa e seus filhos, o serralheiro contou com a ajuda dos ouvintes da Rádio Gaúcha para adquirir o bilhete. O volume de doações foi tão grande que, até às 13h, o pantanense já contava com R$ 16 mil na conta.