Foi liberada, na manhã desta quarta-feira (15), a passarela flutuante entre Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari. A ponte na RS-130 que ligava os dois municípios foi destruída pela chuva. A estrutura possibilita que os pedestres consigam ir de uma cidade para a outra. Até então, isso só era possível de barco.