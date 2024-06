Um médico anestesista capixaba sofreu um enfarte no dia 20 de maio enquanto realizava um procedimento cirúrgico em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Natural do município de Linhares, no Espírito Santo, Walter José Roberte Borges foi socorrido e permanece internado no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE UFPel).