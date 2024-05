Solomar Krüger não tem pernas, amputadas pela diabetes. Não tem cadeira de rodas, arrastada pela enchente. Não tem casa, alagada até o teto. Também não tem família, cujos laços foram apagados pelo tempo. Essa era a realidade do aposentado de 77 anos na semana passada, quando teve a história contada em Zero Hora. Graças à reportagem, Solomar reencontrou a irmã, Rosane Krüger Feijó, 63, a quem não via há 43 anos. Agora, Solomar tem família, duas cadeiras de rodas e a promessa de uma nova casa.