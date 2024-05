De acordo com atualização das 17h30min desta quarta-feira (8) do Centro de Operação Integrada da rede de abastecimento Corsan, são 523 mil imóveis desabastecidos em 39 municípios. No pico da crise, em 4 de maio, 906 mil clientes da Corsan, de 64 municípios, ficaram sem água.