Não é verdade que o empresário Luciano Hang, das lojas Havan, tenha mais aeronaves atuando no Rio Grande do Sul que a Força Aérea Brasileira como alega um vídeo publicado no TikTok e no X. Desde 2 de maio, dois helicópteros do empresário atuam no resgate de vítimas nas regiões atingidas. A FAB iniciou as operações em 30 de abril, por meio da Operação Taquari II, com 12 embarcações, 5 helicópteros e 45 viaturas.