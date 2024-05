Poucos metros distante da água que escorre do Guaíba e avança pelo Centro Histórico de Porto Alegre, o governador Eduardo Leite apontou que o sistema de proteção contra cheias da Capital está sob estresse e pediu que as pessoas se afastem das proximidades de áreas alagadas. Embora tenha reafirmado que "confia na resposta" da estrutura, Leite garantiu que as equipes do Exército e da Defesa Civil estão mobilizadas para atuar rapidamente em caso de problemas.