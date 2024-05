À medida que as águas baixaram em Venâncio Aires, as más notícias começaram a se espalhar. Entre elas está a confirmação da morte do casal Cleci e Delso Bergenthal, de 72 e 75 anos. Os dois foram encontrados mortos por bombeiros voluntários no interior de sua casa, na manhã deste sábado (4) na localidade de Vila Zecão, próximo à RS 287, principal ligação de Venâncio Aires com a capital gaúcha.