A semana é de resgates incessantes de isolados pela enchente em Venâncio Aires. O município, situado entre os vales do Rio Pardo e Taquari, é um dos principais produtores de fumo do mundo e tem mais de 500 pessoas desabrigadas pelas chuvaradas que arrasaram o Rio Grande do Sul. Um casal de idosos, residentes na área rural, morreu afogado e seus corpos foram encontrados por bombeiros na manhã deste sábado (4). Estavam numa residência de dois andares, situada numa várzea, que submergiu pela força das águas.