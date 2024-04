Mais três municípios registraram estragos pela chuva do final de semana, totalizando 25 atingidos no Estado. A Defesa Civil divulgou, nesta segunda-feira (29), que em Montenegro, no Vale do Caí, foram registrados cinco destelhamentos, danos na rede elétrica e diversos pontos de alagamento. Em São Leopoldo, no Vale do Sinos, houve 30 destelhamentos, danos na vegetação, queda de dois muros, prejuízos na rede elétrica e alagamentos. Já em Erechim, no Norte, a chuva provocou a queda de um muro sobre um veículo, sem deixar feridos.