O Senado marcou para a próxima terça-feira (16) a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que endurece a criminalização do porte de drogas no país. A definição veio após reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com líderes da Casa na manhã desta quinta-feira (11). A quinta e última sessão de debates da PEC será realizada na segunda-feira (15).