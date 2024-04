A Vara Judicial da Comarca de Arroio Grande, no sul do Estado, concedeu liminar determinando que a CEEE Equatorial restabeleça o fornecimento de energia elétrica em todo o município no prazo de 36 horas na zona urbana e 72 horas na zona rural. O juiz Gabriel Hernandez Mello fixou multa diária de R$ 15 mil em caso de descumprimento.