Com pontos ainda sem energia elétrica 20 dias após um temporal que atingiu o sul do RS, em março, prefeituras, entidades e o Ministério Público (MP) moveram ações judiciais, já deferidas, em razão do tempo de espera, mas o retorno do serviço ainda é incerto. O MP informou, nesta terça (9), desconhecer que a CEEE Equatorial tenha desembolsado algum valor em relação às multas previstas por não restabelecer a energia.