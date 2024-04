A Polícia Federal (PF) localizou documentos e itens que identificam a nacionalidade de alguns dos corpos que estavam no barco à deriva no Pará, encontrado no sábado (13). Registros indicam que as vítimas eram migrantes da Mauritânia e de Mali, do continente africano, embora não se exclua a possibilidade de outras nacionalidades. As informações são do portal O Globo.