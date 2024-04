A 2ª Delegacia de Polícia de Bagé, na Campanha, já está de posse de documentos da CEEE Equatorial e de duas empresas terceirizadas, a Conecta e a Setup, que prestam serviços à companhia de energia elétrica. O caso é conduzido pelo delegado Caio Rodolfo Imamura. A documentação busca esclarecer os procedimentos adotados pelas empresas na ocorrência que resultou na morte de Murilo Vieira dos Santos, de 24 anos, no dia 4 deste mês, no interior de Bagé. Ele foi eletrocutado enquanto cavalgava no interior de Bagé. A égua em que ele montava pisou num cabo de energia que havia se rompido durante temporal na noite anterior. O animal e um segundo cavalo também morreram.