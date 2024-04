A CEEE Equatorial apresentou falhas diversas na resposta à tempestade de 16 de janeiro. Os problemas passam pela quantidade e qualidade das equipes alocadas, pelos veículos utilizados e pelo tempo de resposta apresentado pela concessionária de energia elétrica. A série de questões aparece no relatório final da fiscalização, divulgado nesta quarta-feira (3), pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).