Cinco dias após a localização de um barco naufragado em Bragança, a 215 km de Belém, a Polícia Federal (PF) e a Polícia Científica do Pará mantêm o protocolo para identificação das vítimas. Ao todo, nove corpos foram localizados por pescadores na Baía do Maraú no último sábado (13). De acordo com a PF, após exames realizados nesta quinta-feira (18) não é possível precisar um tempo para conclusão do processo de identificação.