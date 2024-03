O Corpo de Bombeiros encontrou com vida, na manhã deste sábado (23), uma menina de quatro anos que estava desaparecida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, desde o desabamento de um prédio no dia anterior, em meio à forte chuva que atinge a região. De acordo com o Governo do Estado, ela ficou mais de 16 horas soterrada e foi encontrada com a ajuda de cães farejadores.