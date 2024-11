Depois da conquista do título da Série B e da demissão de Fábio Carille, o Santos começa o planejamento para 2025, quando joga a primeira divisão e uma das decisões do clube é decidir quem vai ser o novo comandante do time. Para o diretor executivo Paulo Bracks, Renato Gaúcho é um nome que combina com o clube. Renato está, atualmente, à frente do Grêmio, mas o técnico não deve seguir para 2025.