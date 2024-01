A Polícia Civil investiga se a morte do agricultor Fabio Marcelo Kunz, de 41 anos, encontrado sem vida na noite da última quarta-feira (10), na localidade de Canastra Alta, em Três Coroas, no Vale do Paranhana, foi provocada por envenenamento causado pela picada de uma cobra na região. De acordo com a polícia, um exemplar do animal foi encontrado morto, ao lado de uma enxada, e a cerca de 15 metros do local em que o corpo da vítima estava.