Um adolescente esforçado, amoroso e que encarava com coragem suas metas pessoais. É a forma como Nicolas de Oliveira Kowaleski, 16 anos, é descrito pela mãe, Dalila Barbosa de Oliveira, 54 anos. O menino estava entre as quatro vítimas que morreram dentro de um automóvel BMW, em frente à rodoviária de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, na virada do ano.