O Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Estado vai realizar um exame de DNA para investigar se um corpo localizado na tarde de sábado (6) no Rio Taquari, em Lajeado, pode ser de uma das vítimas da cheia que atingiu a região quatro meses atrás. Os restos mortais foram avistados na margem do rio, no bairro Carneiros, próximo da região central da cidade.