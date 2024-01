Em um contexto de escalada de ataques aos judeus em razão da guerra no Oriente Médio, a Confederação Israelita do Brasil (Conib) lançou neste domingo (28) uma plataforma de conscientização, letramento e monitoramento sobre o antissemitismo e o discurso de ódio no país. A iniciativa integra um novo projeto da entidade para o combate ao preconceito contra judeus.