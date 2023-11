Um grande incêndio atinge um depósito de combustíveis em Chapecó, a maior cidade da região oeste de Santa Catarina, nesta segunda-feira (13). Segundo informações da Defesa Civil local, uma fumaça espessa, escura e quente, com propriedades tóxicas, está se dispersando para outras localidades da região. Não há registro de feridos. As informações são do portal g1.