A perspectiva de que as cheias do Rio Taquari sejam a nova rotina não têm deixado empresários e trabalhadores tranquilos em Muçum. Mesmo desenvolvendo métodos para mitigar danos após a grande enchente de setembro, como transportar estoques e patrimônios para locais seguros, quem movimenta a economia crê que isso possa não ser suficiente no futuro.