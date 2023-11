Ao menos 56 mil pontos estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado pela RGE na manhã deste domingo (19). A maior parte do desabastecimento ocorre nas regiões da Serra, Planalto, Norte e do Vale do Taquari. Na atualização anterior, no início da tarde de sábado (18), o número de clientes sem energia era de 100 mil.