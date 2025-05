Mano Menezes vai mexer na escalação do Grêmio para o jogo contra o Atlético Grau 

O treinador será obrigado a realizar alterações no time. Marlon e Edenilson, titulares na vitória sobre os santistas, não estarão à disposição .

O lateral-esquerdo não foi inscrito para a disputa da fase de grupos da Sul-Americana. Como ele chegou ao Grêmio com a competição em andamento, sua inscrição só poderá ser feita para a disputa da próxima fase da competição. Já Edenilson tem suspeita de lesão muscular na coxa direita.

Alysson Edward

— Todos serão importantes, e quando temos uma estrutura bem formada, quando não jogar um, o outro vai entrar, e a expectativa é que produza bem. Alysson entrou bem, é um jogador que dá uma passagem de jogada aguda pela direita, que Edenílson, por característica, não vai dar. Vamos ter a oportunidade no jogo da Sul-Americana para ver como a equipe se comporta desde o início sem ele. Futebol é assim, as coisas vão se arrumando, e às vezes se arrumam de maneira diferente até do que o próprio treinador imagina, e a gente procura respeitar o campo — disse Mano.