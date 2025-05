Discussão por internet teria motivado briga com adolescente esfaqueada pelo pai em São Leopoldo

A ameaça de desligar a internet teria sido uma das causas da briga que resultou em uma adolescente esfaqueada pelo próprio pai em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O crime aconteceu no bairro Feitoria, na tarde de domingo (4). O suspeito de 36 anos foi pelo na manhã desta segunda-feira (5), no mesmo município.

A jovem foi levada para atendimento médico ao Hospital Centenário, em São Leopoldo, com oito ferimentos de faca. No centro de saúde, ela deu a sua versão do episódio.

— Segundo a vítima, eles se desentenderam porque o pai queria desligar a internet. Estavam discutindo porque ele tinha um descontentamento em relação ao comportamento dela. Nada explica usar uma faca para agredir a filha — explicou Michele Arigony, delegada da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de São Leopoldo.

Segundo o hospital, a adolescente apresenta estado de saúde estável na manhã desta segunda-feira. O suspeito foi preso pela Polícia Civil com apoio da Brigada Militar após uma denúncia anônima. Ele estava no bairro Rio do Sinos.