Quanto tempo pode durar um conclave

Colégio cardinalício que elegerá o novo pontífice conta com 133 membros e todos já estão em Roma.

Não há uma regra definida para a duração de um conclave. Algumas eleições papais foram resolvidas em um único dia, enquanto outras levaram anos — como no caso do conclave de Viterbo (1268–1271), que durou quase três anos e terminou apenas após a intervenção das autoridades locais, que chegaram a retirar o teto do prédio onde os cardeais estavam reunidos para pressioná-los.