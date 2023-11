O Hospital Roque Gonzales, de Roca Sales, no Vale do Taquari, voltou a ser atingido pela enchente do Rio Taquari. No sábado, a água invadiu o térreo e o primeiro andar, o que provocou o fechamento da emergência. O prazo para reabertura do espaço é de uma semana. Seis pacientes seguem internados no hospital.