A Prefeitura de Estrela, no Vale do Taquari, começa a distribuir nesta quarta-feira (1º) para famílias cadastradas os valores arrecadados por meio de doações pelo Pix ao município. A forma de distribuição foi aprovada pela Câmara de Vereadores na segunda-feira (30), com divisão igualitária do valor entre 3.042 famílias atingidas e cadastradas.