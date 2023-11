As chuvas fortes se tornaram motivo de angústia para o professor de idiomas Marco André Briones, que viveu mais da metade dos seus 55 anos em Moema, zona sul de São Paulo. Há oito meses, Briones viu da janela do seu apartamento, no 14.º andar, o momento em que a aposentada Nayde Pereira Capelano, de 88 anos, morreu em um alagamento, dentro do carro, na Rua Gaivota. Neste final de semana, ele sofreu com os transtornos causados pelo vendaval de sexta-feira e que ainda deixam mais de 400 mil pessoas sem energia elétrica na capital.