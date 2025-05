Ucrânia e aliados europeus propõem trégua de 30 dias com a Rússia a partir de segunda-feira

Sibiga observou que a trégua de 30 dias poderia "abrir caminho para negociações de paz" no conflito que começou em 24 de fevereiro de 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Zelensky e seus quatro aliados europeus tiveram uma conversa telefônica "frutífera" com o presidente dos EUA, Donald Trump, após sua reunião na capital ucraniana, disse o ministro das Relações Exteriores ucraniano. Na quinta-feira, Trump pediu a Moscou que concordasse com uma trégua de 30 dias.

Em entrevista ao jornal Bild, Merz ameaçou Moscou com "um endurecimento maciço das sanções" se Putin rejeitar a trégua oferecida pelos europeus e americanos, e prometeu manter a "ajuda maciça" à Ucrânia na ausência de uma reação do Kremlin.

Eles também participaram de uma reunião virtual com a "coalizão de voluntários", composta por países que apoiam a Ucrânia e liderada por Londres e Paris, para discutir "garantias de segurança" para a Ucrânia no caso de uma trégua.

A visita dos líderes europeus a Kiev é uma resposta simbólica às luxuosas celebrações em Moscou no dia anterior pela comemoração do 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, que contaram com a presença de vários líderes estrangeiros, incluindo o chinês Xi Jinping.

Caso contrário, uma trégua seria "uma vantagem para a Ucrânia" em um momento em que "as tropas russas estão avançando" no front, disse Peskov.

No entanto, eles agora esperam ter conseguido se conectar com o presidente americano, especialmente desde o encontro presencial entre Trump e Zelensky em Roma, por ocasião do funeral do papa Francisco, em 26 de abril.